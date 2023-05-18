Во Владимире отключат газ в двух домах на Университетской улице

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в городе Владимире сообщает, что в связи с производством ремонтных работ 25 мая с 9 до 16 часов будет полностью остановлена подача газа.

Газ отключат в двух домах - №7 и №9 по улице Университетская.

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.

К слову, сегодня до 14 часов газа не будет по адресам: ул. Соколова-Соколенка, 24-а, 28, 30, Суздальский пр-т, 25, 27, 29, 31, 35.