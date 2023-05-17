В Камешковском районе 77-летний водитель «Оки» столкнулся с «Фордом»

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла 16 мая около 14.45 на 11 километре автодороги «Хохлово — Камешково — Ручей».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 77-летний водитель «Оки» при движении со стороны Владимира в сторону деревни Патакино выехал на полосу встречного движения, по которой ехал «Форд» под управлением 40-летнего водителя.

Заметив «Форд», пожилой водитель попытался вернуться в свою полосу, но и иномарка, в свою очередь, начала уходить от удара на встречку, в результате чего машины столкнулись. «Ока» перевернулась, а иномарка вылетела в кювет.

В результате травмы получил 67-летний пассажир «Форда».

Как сообщили в РОССОЮЗСПАСе Владимирской области, спасатели прибыли на место, отключили аккумуляторы обеих машин и перенесли пострадавшего в подоспевшую машину «скорой помощи». Врачи доставили мужчину в больницу Коврова. Также легкую травму получил водитель «Оки», но ему госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.