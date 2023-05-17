"Александровская слобода" примет участие в акции "Ночь в музее"

фото музея "Александровская слобода"

20 мая с 17 до 22 часов "Александровская слобода" приглашает гостей на акцию "Ночь в музее".

В экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» состоится торжественная передача в коллекцию памятной 25-рублевой серебряной монеты, выпущенной Банком России. На территории кремля весь вечер будет перезвон: здесь пройдет мастер-класс по обучению колокольному звону.

«Персоной вечера» станет исследователь, просветитель, коллекционер Федор Шидловский. В настоящее время Домовый храм цариц украшает его выставка «Косторезное искусство России».

Также в программе мастер-классы по гончарному искусству и каллиграфии, ретро-велосипед, крестьянский тир, ретро-фотоателье, лотерея, в которой нет проигравших.