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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:26

В Меленковском районе ликвидирован крупный пожар в двухквартирном доме

ЧП случилось вечером 16 мая в деревне Толстиково
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.13 диспетчеры Меленковского пожарно-спасательного гарнизона приняли звонок из деревни Толстиково, где пламя охватило дом №17 по улице Центральная.

На место возгорания выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда кровля дома горела по всей площади, частично огонь перекинулся и внутрь дома.

В результате пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.