18 мая владимирцы смогут посетить Владимиро-Суздальский музей-заповедник бесплатно

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева подписала приказ, гласящий: «В связи с празднованием Международного дня музеев приказываю организовать 18 мая 2023 года бесплатный вход во все экспозиции и выставочные залы музея-заповедника для индивидуальных посетителей вне зависимости от гражданства». Бесплатные билеты будут выдаваться на кассах.

Также напоминаем, что 20 мая состоится "Ночь музеев", когда всем желающим также предоставляется возможность свободно посетить в вечернее время многие музейные площадки и принять участие в самых разных культурных мероприятиях.