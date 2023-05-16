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Звезды15 мая 2023 22:00

Ночь музеев во Владимире-2023: иммерсивный спектакль и поездка на ретро-троллейбусе

Полюбившаяся акция пройдет в областном центре 20 мая
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Иммерсивный спектакль "Александр Столетов". Фото со страницы ИЦАЭ.

Иммерсивный спектакль "Александр Столетов". Фото со страницы ИЦАЭ.

Приближается «Ночь музеев». Самые крупные учреждения культуры приготовили разнообразные программы. Это и посещение выставок, и кинопоказы, и мастер-классы, и экскурсии. Осталось только выбрать, куда пойти. Акция начнется в 18 часов и продлится до 22 часов.

Княжеский храм и Палаты

В 18.30 в Дмитриевском соборе расскажут о том, что исполняли в храме в те времена, когда наш город был столицей Великого княжества. Лекцию проведет сотрудник Научно-исследовательского центра церковной музыки Московской консерватории имени Чайковского Ирина Старикова. Необычным дополнением станут музыкальные инсталляции в виде певческих книг, с помощью которых и прозвучат «певческие комментарии».

Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Серия просветительских мероприятий пройдет в Палатах. В 18 часов главный специалист музейного управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Татьяна Шефова прочтет лекцию «Метаморфозы архитектуры». Об атрибуции некоторых портретов из художественной коллекции музея в 19 часов расскажет заведующий сектором изобразительного и прикладного искусства Татьяна Меркулова. Кроме того, в шесть вечера продемонстрируют фильм о владимирском графике Борисе Французове, далее будут мастер-классы «Весеннее настроение» с художником Михаилом Герасимовым и по печати офорта с сыном Бориса Французова. А в 19.30 устроят квиз «Истории Владимирской земли», который проведет известный ведущий Роман Немов.

Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Также пойдут кураторские экскурсии по выставкам «Противостояние», «Мода и этикет» и по Картинной галерее, где представлено русское искусство XVIII – начала XX века.

В Детском центре программа начнется в 18.15. юных гостей ждут мастер-классы, интерактивные занятия («Урок музыки», «На княжеском пиру», «Как учились в старину»), демонстрация фильма «Сунгирские раскопки» и даже фольклорный интерактив «Русские игры в русском доме». Все мероприятия рассчитаны на ребят от 6 лет и старше.

Спектакль с участием зрителей

В доме-музее Столетовых в 18.30 начнется иммерсивный спектакль «Александр Столетов». Зрителя буквально погрузят в разворачивающееся действие. После спектакля можно посмотреть обновленную экспозицию.

В это же время в Культурно-выставочном центре пройдет лекция-встреча, где о творчестве Бориса Французова расскажет искусствовед Виктор Калашников, также состоится показ фильма о нашем прославленном графике и экскурсия по выставке «Под куполом небес».

Кроме того, владимирцев ждут и оригинальные экскурсии. Например, в 19 часов от Музея хрусталя и стекла XVIII-XXI веков стартует ретро-троллейбус «Владимир Древний. Владимир Советский».

Любителей прогулок на свежем воздухе приглашают посетить «Вечер в старом парке». Сбор в 18, 19 и 20 часов в «Липках». А в 17, 18, 19, 20 и 21 час в «Музее природы» пройдет «Экскурсия по ночному лесу» с фонариком.

Стать аптекарем и послушать индийскую музыку

С 16.30 до 17.30 в выставочных залах состоится концерт народной индийской музыки «Звуки Индии» от творческого коллектива из Владимира «Kamala Kirtan». Концерт состоится в залах, в которых сейчас проходит выставка «Индия, любовь моя!», поэтому посетители смогут полностью погрузиться в атмосферу Индии.

С 18 до 21 часа в музее «Старая Аптека» гости смогут принять участие в интерактивной экскурсии, в которой для них «оживут» истории пяти исторических личностей, внесших вклад в развитие аптекарского и парфюмерного дела в России и Владимирской губернии. Посетители с помощью экскурсионной карты узнают о владимирском губернаторе Долгорукове, первом аптекаре Христофоре Калкау, создательнице первой женской аптеки в России Лесневской и других, а также совершить самостоятельный осмотр экспозиции музея. Экскурсионная карта дополнится остановками, на которых гостей ждут тактильные макеты для полного погружения в экспозицию: можно будет поучаствовать в процессе создания пилюль, подписать старинный указ, угадать ароматы.

Также можно будет посетить "Музей непридуманных историй". В 17 часов там начнется детская программа. Покажут сказку на коленях "Старый лапоть" и проведут мастер-класс по созданию собственной сказки на салфетке старинным методом набойки. Стоимость - 250 рублей. Запись обязательна. С 18 до 21 часа будет проходить интерактивная программа для детей и взрослых «Книга историй». Посещение музея в это время будет бесплатным. Кроме того, гостей ждет беспроигрышная лотерея, призы с историей и новая фотозона музея.

Мастер-класс по нейрографике

Акция пройдет и в Центре ИЗО. С 20.30 до 21 часа экскурсию по экспозиции «Владимирской школы живописи» проведет директор учреждения Андрей Александров. Он расскажет об истоках и особенностях художественного течения, возникшего в 1950-х годах.

С 19 до 23 часов можно посетить выставку владимирского художника Вадима Левахина «Тишина русского простора» (с 20.00 до 20.30 экскурсию проведет сам автор), посвященную образам родных мест и открытие ретроспективной выставки Дарьи Тимошкиной.

Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Также гости увидят выставку Владимирского отделения Творческого Союза Художников России «Русская сказка». С 19.30 до 20.00 экскурсию проведет председатель Юлия Румянцева.

В течение вечера можно будет посмотреть цикл фильмов «Имя. Символ 33» и познакомиться с интересными фактами из жизни людей культуры, связанных своей биографией с Владимирской землей.

А с 19.30 до 20.30 можно поучаствовать в мастер- классе по нейрографике.

Музыкальное лето в Судогде

В 17 часов в усадьбе имени Храповицкого откроется летний сезон с духовым оркестром, исполняющим музыку конца XIX - начала XX веков. Судогодские виртуозы исполнят марши гвардейских полков Русской императорской армии. После концерта можно будет сходить на экскурсию с посещением замка, с осмотром экспозиций, с отдыхом на летней веранде.

Встреча с режиссером в Суздале

Своя «Ночь музеев» планируется и в Суздале. 20 мая гости смогут посетить Рождественский собор, Крестовую палату, Выставочный зал и экспозиции Детского центра Кремля. По Кремлю будут проходить экскурсии в - 19.15, 20.15 и 21.15.

Лекцию «Суздальский ренессанс 60-70-е годы XX века» проведет Алла Зайкова, директор Суздальского филиала музея. Мастер-класс по акварельной живописи даст художник Виталий Черногалов.

В рамках программы Созерцательного фестиваля «Места для души» ожидается встреча с режиссером, сценаристом и художником Александром Бруньковским и показ его фильма «Тонино. Нон амаркордо».

В Спасо-Евфимиевом монастыре в «Ночь музеев» - свободный доступ Спасо-Преображенский собор, Золотую кладовую и монастырскую тюрьму. В рамках Созерцательного фестиваля ураторскую экскурсию по экспозиции «Сплетение судеб», посвященной Тонино Гуэрро, в 20 часов проведет заместитель директора ВСМЗ Александр Капусткин.

«Изюминки» майского вечера в стенах обители - квест «Тайны Суздальского монастыря», стартующий в 19.15, и музыкальная программа «Ночная молитва», где выступит Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря. Она начнется в Спасо-Преображенском соборе в 20.45.

Музыкальный Гусь-Хрустальный

В Музее хрусталя имени Мальцовых сразу два музыкальных события. В 18.00 посетители увидят и прослушают Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля «Мещерский вернисаж». А в 20 часов начнется концерт Академического хора музыкального колледжа им. А.П. Бородина. Посое этого состоится презентация выставки «Грани чистой красоты» к 95-летию народного художника РФ Корнеева. В 21.30, экскурсию по всей экспозиции Музея хрусталя проведет директор гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Виктория Угрюмова.

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