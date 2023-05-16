Ночь музеев во Владимире-2023: иммерсивный спектакль и поездка на ретро-троллейбусе

Иммерсивный спектакль "Александр Столетов". Фото со страницы ИЦАЭ.

Приближается «Ночь музеев». Самые крупные учреждения культуры приготовили разнообразные программы. Это и посещение выставок, и кинопоказы, и мастер-классы, и экскурсии. Осталось только выбрать, куда пойти. Акция начнется в 18 часов и продлится до 22 часов.

Княжеский храм и Палаты

В 18.30 в Дмитриевском соборе расскажут о том, что исполняли в храме в те времена, когда наш город был столицей Великого княжества. Лекцию проведет сотрудник Научно-исследовательского центра церковной музыки Московской консерватории имени Чайковского Ирина Старикова. Необычным дополнением станут музыкальные инсталляции в виде певческих книг, с помощью которых и прозвучат «певческие комментарии».

Фото ВСМЗ.

Серия просветительских мероприятий пройдет в Палатах. В 18 часов главный специалист музейного управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Татьяна Шефова прочтет лекцию «Метаморфозы архитектуры». Об атрибуции некоторых портретов из художественной коллекции музея в 19 часов расскажет заведующий сектором изобразительного и прикладного искусства Татьяна Меркулова. Кроме того, в шесть вечера продемонстрируют фильм о владимирском графике Борисе Французове, далее будут мастер-классы «Весеннее настроение» с художником Михаилом Герасимовым и по печати офорта с сыном Бориса Французова. А в 19.30 устроят квиз «Истории Владимирской земли», который проведет известный ведущий Роман Немов.

Фото ВСМЗ.

Также пойдут кураторские экскурсии по выставкам «Противостояние», «Мода и этикет» и по Картинной галерее, где представлено русское искусство XVIII – начала XX века.

В Детском центре программа начнется в 18.15. юных гостей ждут мастер-классы, интерактивные занятия («Урок музыки», «На княжеском пиру», «Как учились в старину»), демонстрация фильма «Сунгирские раскопки» и даже фольклорный интерактив «Русские игры в русском доме». Все мероприятия рассчитаны на ребят от 6 лет и старше.

Спектакль с участием зрителей

В доме-музее Столетовых в 18.30 начнется иммерсивный спектакль «Александр Столетов». Зрителя буквально погрузят в разворачивающееся действие. После спектакля можно посмотреть обновленную экспозицию.

В это же время в Культурно-выставочном центре пройдет лекция-встреча, где о творчестве Бориса Французова расскажет искусствовед Виктор Калашников, также состоится показ фильма о нашем прославленном графике и экскурсия по выставке «Под куполом небес».

Кроме того, владимирцев ждут и оригинальные экскурсии. Например, в 19 часов от Музея хрусталя и стекла XVIII-XXI веков стартует ретро-троллейбус «Владимир Древний. Владимир Советский».

Любителей прогулок на свежем воздухе приглашают посетить «Вечер в старом парке». Сбор в 18, 19 и 20 часов в «Липках». А в 17, 18, 19, 20 и 21 час в «Музее природы» пройдет «Экскурсия по ночному лесу» с фонариком.

Стать аптекарем и послушать индийскую музыку

С 16.30 до 17.30 в выставочных залах состоится концерт народной индийской музыки «Звуки Индии» от творческого коллектива из Владимира «Kamala Kirtan». Концерт состоится в залах, в которых сейчас проходит выставка «Индия, любовь моя!», поэтому посетители смогут полностью погрузиться в атмосферу Индии.

С 18 до 21 часа в музее «Старая Аптека» гости смогут принять участие в интерактивной экскурсии, в которой для них «оживут» истории пяти исторических личностей, внесших вклад в развитие аптекарского и парфюмерного дела в России и Владимирской губернии. Посетители с помощью экскурсионной карты узнают о владимирском губернаторе Долгорукове, первом аптекаре Христофоре Калкау, создательнице первой женской аптеки в России Лесневской и других, а также совершить самостоятельный осмотр экспозиции музея. Экскурсионная карта дополнится остановками, на которых гостей ждут тактильные макеты для полного погружения в экспозицию: можно будет поучаствовать в процессе создания пилюль, подписать старинный указ, угадать ароматы.

Также можно будет посетить "Музей непридуманных историй". В 17 часов там начнется детская программа. Покажут сказку на коленях "Старый лапоть" и проведут мастер-класс по созданию собственной сказки на салфетке старинным методом набойки. Стоимость - 250 рублей. Запись обязательна. С 18 до 21 часа будет проходить интерактивная программа для детей и взрослых «Книга историй». Посещение музея в это время будет бесплатным. Кроме того, гостей ждет беспроигрышная лотерея, призы с историей и новая фотозона музея.

Мастер-класс по нейрографике

Акция пройдет и в Центре ИЗО. С 20.30 до 21 часа экскурсию по экспозиции «Владимирской школы живописи» проведет директор учреждения Андрей Александров. Он расскажет об истоках и особенностях художественного течения, возникшего в 1950-х годах.

С 19 до 23 часов можно посетить выставку владимирского художника Вадима Левахина «Тишина русского простора» (с 20.00 до 20.30 экскурсию проведет сам автор), посвященную образам родных мест и открытие ретроспективной выставки Дарьи Тимошкиной.

Фото ВСМЗ.

Также гости увидят выставку Владимирского отделения Творческого Союза Художников России «Русская сказка». С 19.30 до 20.00 экскурсию проведет председатель Юлия Румянцева.

В течение вечера можно будет посмотреть цикл фильмов «Имя. Символ 33» и познакомиться с интересными фактами из жизни людей культуры, связанных своей биографией с Владимирской землей.

А с 19.30 до 20.30 можно поучаствовать в мастер- классе по нейрографике.

Музыкальное лето в Судогде

В 17 часов в усадьбе имени Храповицкого откроется летний сезон с духовым оркестром, исполняющим музыку конца XIX - начала XX веков. Судогодские виртуозы исполнят марши гвардейских полков Русской императорской армии. После концерта можно будет сходить на экскурсию с посещением замка, с осмотром экспозиций, с отдыхом на летней веранде.

Встреча с режиссером в Суздале

Своя «Ночь музеев» планируется и в Суздале. 20 мая гости смогут посетить Рождественский собор, Крестовую палату, Выставочный зал и экспозиции Детского центра Кремля. По Кремлю будут проходить экскурсии в - 19.15, 20.15 и 21.15.

Лекцию «Суздальский ренессанс 60-70-е годы XX века» проведет Алла Зайкова, директор Суздальского филиала музея. Мастер-класс по акварельной живописи даст художник Виталий Черногалов.

В рамках программы Созерцательного фестиваля «Места для души» ожидается встреча с режиссером, сценаристом и художником Александром Бруньковским и показ его фильма «Тонино. Нон амаркордо».

В Спасо-Евфимиевом монастыре в «Ночь музеев» - свободный доступ Спасо-Преображенский собор, Золотую кладовую и монастырскую тюрьму. В рамках Созерцательного фестиваля ураторскую экскурсию по экспозиции «Сплетение судеб», посвященной Тонино Гуэрро, в 20 часов проведет заместитель директора ВСМЗ Александр Капусткин.

«Изюминки» майского вечера в стенах обители - квест «Тайны Суздальского монастыря», стартующий в 19.15, и музыкальная программа «Ночная молитва», где выступит Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря. Она начнется в Спасо-Преображенском соборе в 20.45.

Музыкальный Гусь-Хрустальный

В Музее хрусталя имени Мальцовых сразу два музыкальных события. В 18.00 посетители увидят и прослушают Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля «Мещерский вернисаж». А в 20 часов начнется концерт Академического хора музыкального колледжа им. А.П. Бородина. Посое этого состоится презентация выставки «Грани чистой красоты» к 95-летию народного художника РФ Корнеева. В 21.30, экскурсию по всей экспозиции Музея хрусталя проведет директор гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Виктория Угрюмова.