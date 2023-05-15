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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:02

В Гусь-Хрустальном насильник напал на улице на молодую девушку

После преступления он скрылся, но был оперативно задержан
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр оперативной съемки СУ СК России по Владимирской области

Фото: кадр оперативной съемки СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия».

По версии следствия, 13 мая около 08.30 29-летний местный житель напал на девушку, которая шла на работу.

Совершив в отношении своей жертвы насилие, парень сбежал, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Вину в совершенном преступлении он признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.