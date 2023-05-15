Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Александра Дедюшко

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Во Владимире прошли XII Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, служившего во Владимирском драматическом театре. В этом году во Владимир приехали более 150 спортсменов из 23 регионов страны.

По итогам соревнований представители Владимирской области завоевали следующие награды: золотую медаль – Абакар Темиров (62 кг), серебряные медали – Магомеднаби Магомаев (57 кг), Абдулгамид Сулейбанов (73 кг) и Арина Баулина (64 кг), бронзовые медали – Армен Агасян (62 кг), Алексей Терентьев (88 кг) и Кристина Куропаткина (70 кг).

Без кинематографической составляющей эти соревнования не обошлись. В рамках турнира прошла презентация фестиваля патриотического кино «Над гранью».