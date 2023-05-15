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НовостиСпорт15 мая 2023 12:41

Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Александра Дедюшко

В этом году во Владимир приехали более 150 спортсменов из 23 регионов страны
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Во Владимире прошли XII Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, служившего во Владимирском драматическом театре. В этом году во Владимир приехали более 150 спортсменов из 23 регионов страны.

По итогам соревнований представители Владимирской области завоевали следующие награды: золотую медаль – Абакар Темиров (62 кг), серебряные медали – Магомеднаби Магомаев (57 кг), Абдулгамид Сулейбанов (73 кг) и Арина Баулина (64 кг), бронзовые медали – Армен Агасян (62 кг), Алексей Терентьев (88 кг) и Кристина Куропаткина (70 кг).

Без кинематографической составляющей эти соревнования не обошлись. В рамках турнира прошла презентация фестиваля патриотического кино «Над гранью».