Врачи отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ОДКБ поставили малышу редкий диагноз

Фото ОДКБ

Новорожденный мальчик попал в ОДКБ в тяжелом состоянии. Врачи отделения патологии новорожденных и недоношенных детей провели лабораторные и инструментальные исследования и заподозрили у малыша редкое генетическое заболевание - синдром Алажиля.

Синдром Алажиля встречается с частотой 1: 70 000 новорожденных. Синдром характеризуется недостаточным количеством или малым диаметром внутрипеченочных желчных протоков, которые выводят желчь из печени.

После молекулярно-генетического исследования в ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава РФ диагноз подтвердился и малыша тут же отправили в НМИЦ ССХ им.А.Н.Бакулева Минздрава России на лечение. Сейчас ребенок дома, находится на учете у гастроэнтеролога ОДКБ.