Во Владимире в доме на Ковровском проезде приостановят подачу газа из-за ремонтных работ

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» сообщает, что в связи с производством ремонтных работ будет полностью остановлена подача газа в ряде домов города Владимира 18 и 19 мая.

Так, 18 мая на газопроводе низкого давления будут вестись ремонтные работы. Из-за этого с 10.00 до 14.00 не будет газа в домах по следующим адресам:

- улица Соколова-Соколенка, дома №№24-а, 28, 30;

- Суздальский проспект, дома №№25, 27, 29, 31, 35.

А в связи с производством работ по врезке вновь построенного подземного газопровода 19 мая с 9.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по адресу: Ковровский проезд, дом 6.

В компании приносят жителям города извинения за доставленные неудобства.