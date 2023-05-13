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НовостиОбщество13 мая 2023 7:23

Основные ремонтные работы на трассе М-7 в Покрове отложены до осени

12 мая Губернатор Александр Авдеев провёл совещание с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым по вопросам дорожного ремонта в регионе
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

12 мая Губернатор Александр Авдеев по видеоконференцсвязи провёл совещание с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым по вопросам реализации плана дорожных работ во Владимирской области. В мероприятии также участвовали и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Нефёдов, глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. Основной темой стал ремонт участка трассы М-7 в черте города Покрова.

Александр Нефедов сообщил, что ремонтные работы в границах этого города на участке 101-103 км проводятся в соответствии с графиком. Сейчас проблем с пробками на трассе нет. Это, кстати, правда. Основные работы ведутся сейчас за пределами проезжей части.

Губернатор Александр Авдеев поблагодарил дорожников за то, что уложились с одним из самых проблемных участков за майские праздники, а также сказал, что решение по ремонту второго будет принято в ближайшее время по результатам необходимых обследований.

«Основной объём работ для удобства жителей решено отложить до осени, когда Покров можно будет объехать по М-12», – отметил он.