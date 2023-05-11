В Покрове ликвидирована крупная пробка на федеральной трассе М-7, но временно

.

Эпопея с ремонтом двухкилометрового участка федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Покров Петушинского района продолжается. К счастью, на этот раз с места событий пришли оптимистичные новости.

«Зеленая улица»

Несколько дней назад мы писали, что власти Петушинского района обвинили сотрудников ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», отвечающей за М-7, в неторопливости. Якобы из-за вялотекущего ремонта Покров снова встал в гигантской пробке.

Впрочем, и транзитные водители жаловались на крупный затор, образовавшийся в районе 102-104 километров. Этот участок вот уже несколько лет по тем или иным причинам никак не могут отремонтировать.

Сами дорожники рассказали, что на тот момент трудились на «захватке» (кусочке ремонтируемого участка) от улицы Герасимова до Больничного проезда через перекресток с улицей Карла Либкнехта, то есть в самом сердце городка. Естественно, это привело к серьезным пробкам, и власти Петушинского района попросили к праздникам организовать движение по трем полосам.

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

Вечером 6 мая в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» обрадовали приятной новостью.

- Работы на «захватке» завершены. Движение открыто по четырем полосам. 5 мая уложили 750 тонн выравнивающего слоя, 6 мая — 520 тонн верхнего слоя асфальтобетона, - рассказал официальный представитель дорожного ведомства Александр Полянский.

Водители, открывшие утром 7 мая карты Покрова в разделе «дорожная ситуация», поначалу решили, что компьютеры сошли с ума — навигаторы показывали «зеленую улицу» и никакой пробки в городе не регистрировали.

- Невероятно, но проехали через Покров совершенно спокойно, не стояли ни минуты, - радовался житель Москвы Андрей Егоров, которому по работе приходится часто ездить по М-7.

Впрочем, дорожники тут же поспешили успокоить тех, кто обрадовался раньше времени — ведь закончили труды только на первой «захватке», но впоследствии потребуется доводить до ума оставшиеся участки, так что ограничения неизбежно будут.

- Работы планировали завершить к началу июня, но уже не успеем, - рассказали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» и добавили, что по контракту весь ремонт должны закончить к ноябрю.

Дорожники пообещали объявить о более точных сроках окончания работ дополнительно.

Трудности еще впереди

В мэрии Покрова сложившуюся в последние дни на М-7 ситуацию назвали «затишьем перед бурей».

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

Глава горадминистрации Денис Рогов объяснил, что федеральная автодорога разрезала Покров на две части — южную, в которой находится «спальный район», и северную, где исторически расположены больницы, школы, детские сады и другие предприятия.

- Людям, так или иначе, необходимо из дома добраться до работы или за услугой. Поэтому когда встает трасса, встает весь город, - говорит глава Покрова. - Действительно, сейчас по направлению на Москву участок открыт, мы удовлетворены, все отлично - пробка ликвидирована, и несколько дней живем спокойно. Но при этом понимаем, что впереди нас ждут трудности, ведь остаются не сделанными еще два участка.

Впрочем, Денис Рогов надеется, что теперь столь жутких заторов больше не возникнет, а федеральные дорожники все же услышат пожелания властей.

- Мы предлагаем проводить работы в ночное время и более интенсивно, но не проводить их по выходным, когда столичные дачники увеличивают трафик в несколько раз. Речь идет именно о замене дорожного полотна, ведь чем быстрее откроется дорога, тем лучше. Что касается тротуаров и обустройства остановок — пожалуйста, пусть потом спокойно работают, никому они уже мешать не будут, а мы найдем обходные пути, - объяснил Денис Рогов.

Впрочем, в мэрии Покрова добавили, что пока сами ждут итогов совещания, на котором ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» определит конкретные сроки продолжения ремонта. После этого станет понятно, когда именно можно ждать очередных заторов.