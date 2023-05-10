Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:16

Во Владимире на Октябрьском проспекте перевернулась легковая машина

Второй участник аварии скрылся с места происшествия
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.10 у дома №22 «а» по Октябрьскому проспекту произошло столкновение выезжавшего с Лыбедской магистрали автомобиля «Хендай» и следовавшего в прямом направлении «Ситроена».

В результате столкновения «Ситроен» перевернулся и упал на крышу, а предполагаемый виновник аварии умчался прочь.

Тем не менее, личность водителя «Хендай» установили, а вскоре инспекторы ГИБДД задержали его. В результате аварии никто из людей за медицинской помощью не обращался.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.