Во Владимире на Октябрьском проспекте перевернулась легковая машина

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.10 у дома №22 «а» по Октябрьскому проспекту произошло столкновение выезжавшего с Лыбедской магистрали автомобиля «Хендай» и следовавшего в прямом направлении «Ситроена».

В результате столкновения «Ситроен» перевернулся и упал на крышу, а предполагаемый виновник аварии умчался прочь.

Тем не менее, личность водителя «Хендай» установили, а вскоре инспекторы ГИБДД задержали его. В результате аварии никто из людей за медицинской помощью не обращался.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.