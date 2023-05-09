Губернатор Александр Авдеев выступил на параде Победы во Владимире

Фото Правительства Владимирской области.

9 мая на площади Победы во Владимире отмечают 78-ой годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сразу после окончания парада перед его участниками, ветеранами и простыми владимирцами выступил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он рассказал, что "защищать Родину в 1941-1945 годах ушли около 300 тысяч жителей нашего края, почти половина из них не вернулись".

«Война была трагедией для нашей страны, для каждой живущей в ней семьи. Но именно она позволила проявить всё лучшее, что есть и будет в нашем народе: стойкость и мужество, единство и сплочённость, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине. Память о подвиге ветеранов придаёт силы их внукам, которые участвуют в специальной военной операции, служат тем же идеалам. Пока мы верны им, наш народ не одолеть никому!» – заявил Александр Авдеев.