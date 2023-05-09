Владимирская область в годы Великой Отечественной войны приняла четверть миллиона раненых

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За годы войны из городов и районов Владимирского края на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Вернулось — меньше половины. Героями Советского Союза стали более ста наших земляков, а двадцать владимирцев являются полными кавалерами ордена Славы. Да и вообще за годы войны жители Владимирской области запомнились многими славными деяниями.

Помощь рублем и кровью

Владимирская область не находилась по пятой нацистов, однако почти сразу была объявлена прифронтовой. Владимирцы помогали стране как могли.

Уже осенью 1941 года приход храма святого князя Владимира (на Старом кладбище) собрал средства на танковую колонну. Через год Сталин прислал благодарность настоятелю Казанской церкви за передачу в фонд обороны ста тысяч рублей. Епископу Онисиму (Фестинатову) Верховный Главнокомандующий не раз слал благодарственные телеграммы, которые вывешивались под стеклом на стенах Успенского собора.

А колхозники Муромского района сдали более четырех миллионов рублей на самолеты эскадрильи «Валерий Чкалов», Юрьев-Польского — три миллиона на эскадрилью «Юрьев-Польский колхозник». Школьники Владимира, перечислив средства в фонд обороны, попросили построить на них самолет «Владимирский пионер».

Отдельно отличился и областной центр. Владимир, с его тогдашним населением всего-то чуть более 60 тысяч человек, сумел принять четверть миллиона раненых. Организация госпиталей началась уже 23 июня 1941 года, их было развернуто 18, плюс целая система эвакопунктов, станции переливания крови. После сдачи крови хорошо кормили: молочный суп, гречка. И давали 250 рублей. На эти деньги можно было купить детям молока на рынке. Норма сдачи — 500 мл за раз, и еще 50 мл - «для фронта» - безвозмездно.

Наши герои

Из всех героев Советского Союза есть несколько человек, имена которых и их подвиги знают далеко за пределами Владимирской области. Среди них Николай Гастелло, Валентин Веденеев и Павел Маштаков.

Николай Гастелло.

Подвиг муромлянина Николая Гастелло был совершен на пятый день после начала войны и стал поводом для массового героизма среди огромного количества защитников Родины. Поступок пилота Гастелло, который направил свой самолет с экипажем из четырех человек в скопление армейской техники противника, за время войны повторили в общей сложности триста фронтовых летчиков.

Родившись в Москве, Коля еще школьником с семьей переехал в провинциальный Муром. Будущий герой получил здесь рабочую специальность, и — до летного училища - работал обыкновенным слесарем на Муромском паровозоремонтном заводе. Боевое крещение он получил в 1939 году в локальном конфликте на реке Халхин-Гол. Именно там Гастелло увидел, как его начальник направил горящий самолет в скопище врагов. Именно там начинался великий подвиг Великой Отечественной войны.

А кольчугинец Валентин Веденеев воевал с легендарным асом Покрышкиным. Он совершил немало ратных подвигов, участвуя в воздушных боях против немецких стервятников в небе над Ленинградом и Прибалтикой. Всего он сбил 27 фашистских самолетов и был награжден орденами Красного Знамени и Краской Звезды, затем удостоен высокого звания Герои Советского Союза. А в 1944 году группа лейтенанта Веденеева участвовала в бою сразу с тридцатью «Юнкерсами-87» и двенадцатью «ФВ-130». И наши ребята вышли из боя победителями. В тот год на счету Веденеева оказалось сразу шесть «Юнкеросов».

Последним Героем Советского Союза во Владимирской области долгое время оставался Павел Маштаков, ушедший из жизни в августе 2012 года. Ему было 92 года. Известен он тем, что 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы был правофланговым в сводной колонне полка 1-го Белорусского фронта. Он прошел в составе своего полка с боями до Померании, вышел на побережье Балтийского моря, участвовал в битве за Берлин. День Победы встретил в городе под Берлином. За войну Маштаков сменил 6 орудий, лично подбил 9 танков. Ветерана-героя называли «человеком из песни», именно о Маштакове написал один из главных советских поэтов-песенников Лев Ошанин:

«От Днепра - реки родимой,

До балтийских берегов

Шел никем непобедимый

Бронебойщик Маштаков».

Все для фронта

Владимирская промышленность также внесла значительный вклад в победу СССР над нацистской Германией. От нас на передовую ушли три бронепоезда - «Илья Муромец», «Ковровский большевик» и «Им. Ф. Дзержинского». «Илья Муромец» был построен в 1941-1942 годах в подарок фронту от железнодорожников Муромского узла. Платформы под орудия и вагоны делали в свое свободное время рабочие вагонного депо.

Бронепоезд "Илья Муромец" теперь стоит на въезде в Муром. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

За время войны «Муромец» не получил ни одной пробоины, пройдя с боями от Мурома до Франкфурта. Уничтожил 7 самолётов, 14 орудий и миномётных батарей, 36 огневых точек противника, 875 солдат и офицеров. Муромский бронепоезд участвовал и победил в единственной в своем роде «дуэли бронепоездов» - он уничтожил фашистский бронепоезд «Адольф Гитлер». В 1971 году бронепаровоз «Ильи Муромца» был поставлен на вечную стоянку на въезде в Муром.

Отдельного упоминания достоин Кольчугинский завод, который начали восстанавливать сразу после победы в боях За Москву. Он был поставщиком дефицитнейшего дюральалюминия, который даже одно время называли – «кольчугалюминий». Восстанавливали завод силами пенсионеров, подростков и блокадников. Завод скоро набрал силу и сполна обеспечил оборонную промышленность цветным прокатом.

Все знают ковровских оружейников. Василий Дегтярев создал немало стрелкового вооружения. Другой ковровец — Георгий Шпагин — создал самый массовый автомат войны — дисковый ППШ. Их было сделано пять миллионов, по лицензии ППШ выпускали даже в Иране. А отозванный с фронта по ранению Михаил Калашников работал в это время в Коврове над главным автоматом послевоенной эпохи — АК-47.

Музей боевой славы на заводе имени Дегтярева.

Все годы войны владимирцы работали на пределе сил, испытывая голод и неудобства. И подвиг этот не забыт до сих пор. Впрочем, стоит сказать, что с начала 1942 года жители региона работали не только на обеспечение армии, но и участвовали в восстановлении пострадавших от оккупации территорий. Над Калининградской, Смоленской, Новгородской областями, Сталинградом Владимирская губерния взяла шефство или направляла гуманитарную помощь. Помогали деньгами, одеждой, предметами обихода, немаловажную роль играла помощь в организации больниц и в проектировании планов реконструкции разрушенных городов. Так что нынешняя помощь Докучаевску из Донецкой области для владимирцев не что-то новое.