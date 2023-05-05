В Кольчугинском районе построили два новых ФАПа

фото регионального Правительства

Фельдшерско-акушерские пункты в селе Зиновьево и поселке Золотуха Кольчугинского района возвели в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость обоих объектов – около 8 миллионов рублей.

Модульные конструкции уже установлены, медицинское оборудование для ФАПов приобретено.

Приписное население Золотухинского ФАПа – более 300 жителей поселка Золотуха, села Алексино, деревень Красная Гора, Большое и Малое Братцево, а Зиновьевского ФАПа –около 120 жителей села Зиновьево и деревень Косковка, Микляиха и Сафоново.

«Мы нуждались в новых помещениях, поскольку условия были стесненные. В старых ФАПах были проблемы с водой, канализацией, отоплением. В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи. Очень ждем их открытия. Впереди – благоустройство территории и получение лицензии», – сообщила Анастасия Никитина, заместитель главного врача Кольчугинской ЦРБ.