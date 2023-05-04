Врачи Вязниковской скорой помощи дважды спасли мужчину после клинической смерти

фото регионального Минздрава

Врач и фельдшеры Вязниковской станции скорой помощи дважды спасли пациента после клинической смерти, сообщает региональный Минздрав.

Случай произошел 15 апреля. В скорую позвонил житель села Степанцево Вячеслав Герасимов. Он пожаловался на боль в сердце. К нему направили бригаду медиков. Фельдшер Михаил Орлов снял кардиограмму, поставил диагноз - инфаркт миокарда, обезболил пациента и вызвал врачебную бригаду для проведения процедуры тромболизиса.

Приехавшие к Вячеславу Герасимову врач скорой помощи Сергей Кувшинов и фельдшер Юлия Толстенкова провели процедуру системного тромболизиса и дважды вывели мужчину из состояния клинической смерти, после чего доставили его в первичное сосудистое отделение ЦГБ Коврова.

«Врач и фельдшеры скорой помощи отработали оперативно и грамотно. В случаях клинической смерти действовать нужно очень быстро. Мозг в условиях отсутствия кислорода живет не более 6 минут. Пациента доставили к нам. Мы провели коронароангиографию и стентирование коронарных артерий», - сообщил заведующий отделением неотложной кардиологии Ковровской ЦГБ Олег Белоусов.

Сейчас Вячеслав Герасимов готовится к выписке.