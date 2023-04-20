В Коврове молодой парень ушел в лес и потерялся

Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области.

Следственный отдел по городу Ковров СУ СК России по Владимирской области просит помочь с поиском 24-летнего Николая Борисовича Щитова (родился 4 июня 1998 года), который с 22 декабря 2022 года считается без вести пропавшим.

По данным следствия, он в тот день ушёл в лесной массив в районе деревни Игумново Ковровского района Владимирской области. После этого связь с родственниками пропала. До настоящего времени молодой человек не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые средней длины, глаза серого цвета, одет в толстовку серо-белого цвета, джинсы чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета.

Особые приметы: на правой кисти татуировка с изображением автомата Калашникова, в области живота справа послеоперационный шрам.

Информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать в СУ СК России по Владимирской области по телефону: 8(49232)4-82-70.