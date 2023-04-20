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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:34

В Коврове молодой парень ушел в лес и потерялся

24-летнего молодого человека не могут найти уже почти 4 месяца
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области.

Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области.

Следственный отдел по городу Ковров СУ СК России по Владимирской области просит помочь с поиском 24-летнего Николая Борисовича Щитова (родился 4 июня 1998 года), который с 22 декабря 2022 года считается без вести пропавшим.

По данным следствия, он в тот день ушёл в лесной массив в районе деревни Игумново Ковровского района Владимирской области. После этого связь с родственниками пропала. До настоящего времени молодой человек не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые средней длины, глаза серого цвета, одет в толстовку серо-белого цвета, джинсы чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета.

Особые приметы: на правой кисти татуировка с изображением автомата Калашникова, в области живота справа послеоперационный шрам.

Информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать в СУ СК России по Владимирской области по телефону: 8(49232)4-82-70.