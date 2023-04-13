Во Владимирской области в летних лагерях отдохнут 100 тысяч детей

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Во Владимирской области началась подготовка к детской оздоровительной кампании. В 2023 году отдохнуть смогут около 100 тысяч детей. Из областного бюджета на эти цели выделили больше 500 миллионов рублей.

- В этом году в нашей области будут работать 28 загородных лагерей (на 1 больше, чем в прошлом году), 347 лагерей дневного пребывания при школах и 5 лагерей труда и отдыха. Доля родительской платы не может превышать 20 процентов от стоимости путевки. При этом родители вправе подать заявление на любой лагерь из реестра, который размещен на наше сайте, - рассказала министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова.

В лагерях запланировано проведение 114 профильных смен, в работе которых примут участие более 16 тысяч детей.

В зоне особого внимания властей в этом году не только отдых ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и детей участников специальной военной операции. При этом ребят обычных владимирцев обещают также не обидеть и не обделить местами.

К слову, в лагерях крупных городов существует дефицит мест. Бороться с ним власти намерены с помощью участия в федеральном проекте по строительству и капремонту лагерей.