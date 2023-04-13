Во Владимирской области начнут строить и ремонтировать детские лагеря

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Во Владимирской области началась подготовка к детской оздоровительной кампании. В 2023 году отдохнуть смогут около 100 тысяч детей. Из областного бюджета на эти цели выделили больше 500 миллионов рублей.

- В этом году в нашей области будут работать 28 загородных лагерей (на 1 больше, чем в прошлом году), 347 лагерей дневного пребывания при школах и 5 лагерей труда и отдыха. Доля родительской платы не может превышать 20 процентов от стоимости путевки. При этом родители вправе подать заявление на любой лагерь из реестра, который размещен на наше сайте, - рассказала министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова.

В лагерях запланировано проведение 114 профильных смен, в работе которых примут участие более 16 тысяч детей. Среди них власти выделяют лагеря «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», смены для лидеров детских общественных объединений.

- Только что закончилась смена в лагере «Олимп» для ребят, которые успешно занимаются информационными технологиями. Это была первая IT-смена. Мы постарались так организовать летний отдых, чтобы ребята не только отдохнули, укрепили свое здоровье, но и получили дополнительные знания, - подчеркнула Светлана Болтунова.

Также в планах – внедрить в программы летней оздоровительной кампании знакомство детей с «Движением первых», которое объединило молодежные организации и движения страны. Также продолжат вводить в воспитательную программу загородных лагерей обучение плаванию, если, конечно, в учреждении есть бассейн.

В зоне особого внимания властей в этом году не только отдых ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и детей участников специальной военной операции. При этом ребят обычных владимирцев обещают также не обидеть и не обделить местами.

К слову, говоря о наличии мест в лагерях, Светлана Болтунова признала, что в некоторых учреждениях, особенно в крупных городах типа Владимира, есть дефицит, и как раз сейчас ведется его оценка. Делается это для того, чтобы попасть в новую федеральную программу капитального ремонта и строительства детских лагерей, которая стартует в 2024 году.

- В области есть достаточное количество лагерей, которые «законсервированы» или работают не все корпуса. Мы уже подготовили заявку и рассчитываем стать участниками этой программы, - подчеркнула Светлана Болтунова.