Общегородской субботник пройдет во Владимире 22 апреля

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Администрация города Владимира определилась с датами месячника по благоустройству города Владимира, а также с датой общегородского субботника.

Месячник по блгоустройству и санитарной очистке города Владимира состоится, что логично, с 1 по 30 апреля 2023 года. А вот субботник состоится 22 апреля. Власти города обещают, что в этот день будут работать не только коммунальные службы города, но и чиновники городской и районных администраций. Также планируется, что в уборке города от мусора примут участие предприниматели и коллективы городских предприятий.

Очевидно, что Владимиру нужна уборка, после зимы он выглядит очень грязным. О проблемах с уборкой мы писали совсем недавно в нашем большом материале.