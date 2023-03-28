Мэрия Владимира уверяет, что мусорные проблемы в городе возникли из-за сбоев в работе управляющих компаний

Так выглядит проспект Ленина по нечетной стороне. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимире по весне всегда грязно. Сошедший снег обнажил все проблемы, которые скрывались под снегом: экскременты животных, бутылки, пластик и картон. Все это валяется на газонах, тротуарах, дорожках. Опять же на дорогах из-за использования в зимний период песка теперь грязная каша.

А вишенкой на торте стали проблемы с вывозом мусора. Из-за того, что региональный мусорный оператор не всегда вовремя вывозил мусор с контейнерных площадок, тот разлетался в разные стороны. И теперь порой во дворах можно видеть такую картину. Сами мусорные баки пусты, но вокруг лежат пакеты, пищевые отходы, стеклянные осколки и прочие отходы.

Городские власти лишь констатируют факт: уборка во Владимире нужна, причем уборка серьезная.

Дворников привлекут зарплатами

- Когда мы вместе с главой объезжали город 26 марта, обратили внимание на загрязненность остановок общественного транспорта, потому что многие пассажиры предпочитают бросать мусор не в урну. То же самое наблюдалось вдоль городских лестниц, у которых что только не валяется, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Ситуация на улице Горького. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

За остановки, тротуары и проезжие части во Владимире отвечает Центр управления городскими дорогами, а за лестницы и скверы — районные МКУ «Благоустройство». Так что именно им пришлось отвечать за плохую уборку территории. Надо сказать, что уже в понедельник утром на улицах города стало заметно чище. Впрочем, в мэрии оговорились, что в ЦУГД банально не хватает рабочих рук.

- Директор ЦУГД Алексей Афанасьев решает вопрос с квалифицированными специалистами — бульдозеристами, водителями с допусками на спецтехнику, а вот рабочих ручной уборки ищут, - говорит Александр Карпилович. - Сейчас пытаемся найти возможность поднять им зарплату, так как раньше они получали 15-18 тысяч рублей, и мало кто пойдет на такую грязную работу за такие деньги. Теперь делается все, чтобы резко поднять им зарплаты.

А пока дворников не набрали, некоторые владимирцы предложили в качестве дворников использовать самих чиновников мэрии. Впрочем, в областном центре они уже выходили на уборку улиц в большие снегопады, так что не привыкать. Однако глава города Дмитрий Наумов такую идею не одобрил, заявив, что каждый должен отвечать за свою работу. Так что остается лишь надеяться, что достаточное число работников ручной уборки в ЦУГД набрать получится.

Улица 850-летия, 6. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сначала мешал лед, теперь автомобили

Отдельно в мэрии затронули вопрос с ситуацией вокруг контейнерных площадок во дворах, так беспокоящий горожан. Оказывается, в ходе рейда по городу 26 марта градоначальники заехали и в пару десятков дворов.

- Несколько дворов были достаточно чистыми, но в Добром, в районе улицы Тракторной и Полины Осипенко контейнеры оказались переполненными. Сугробов нет, объективно мешавший мусоровозам снег сошел, будем разбираться, что мешало мусоровывозящей компании, - объяснил Александр Карпилович.

Проспект Ленина, 48. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тут же возникли нарекания и к состоянию территорий вокруг площадок, которые тоже нередко завалены хламом и разлетевшимися пакетами, бутылками и фантиками. Владимирцы до сих пор спорят, кто же должен их убирать — управкомпании или регоператор, вывозящий отходы.

Генеральный директор компании-регоператора ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов уточнил, что его сотрудники действительно обязаны подбирать мусор, упавший на землю, но только тот, что упал в процессе погрузки. Все, что валялось до этого, полностью лежит на совести именно управляющих компаний.

- Где-то они хорошо убираются, где-то нет. Вообще после зимы во многих местах оказался разбросан мусор, - констатировал Альберт Скворцов.

Грязь вокруг контейнерных площадок можно наблюдать, например, в некоторых местах на проспекте Ленина, в части дворов на улице Горького и на Октябрьском проспекте, но самым ярким примером оказался двор дома №6 по улице 850-летия, где сами контейнеры пусты, зато вокруг них образовалась настоящая свалка из разнообразных отходов. Здесь в изобилии валяются рваные мешки для мусора, упаковки от продуктов, и даже старые покрышки и несколько пар лыж. Отходы разлетелись по округе и «украсили» почерневшие дворовые сугробы и тротуары.

Проспект Ленина, 42. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии добавили, что проводят работу с теми управляющими компаниями, которые не хотят убираться, как положено, и выясняют причины сбоев. Но пока далеко все из них работают добросовестно.

Впрочем, стоит отметить, что хоть формально за эти отходы отвечают управляющие организации, но все-таки мусор бы и не скопился, если бы его вывозили вовремя. Ведь зачастую именно из-за сбоев в графике вывоза мусора регоператором появляются эти кучи. Зимой в «Биотехнологиях» жаловались на гололед, а что теперь мешает вывозить вовремя?

- Снег сейчас практически растаял, так что с этим проблем меньше, но проезду мусоровозов мешают припаркованные у площадок автомобили, - объяснил Альберт Скворцов.

К сожалению, нередко из-за плотной парковки большие машины задевают легковушки, и тогда приходится по несколько часов тратить на оформление ДТП. Это часто срывает графики вывоза отходов.

В любом случае, с 1 апреля во Владимире стартует месячник санитарной очистки города, в рамках которого проведут и многочисленные субботники. В мэрии Владимира заметили, что на субботник чиновники выйдут обязательно, как и все горожане.

КУДА ЗВОНИТЬ

По вопросам уборки проезжих частей, тротуаров и автобусных остановок можно звонить в Центр управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

По поводу уборки дворов следует обращаться в свою управляющую компанию. На оперативность и качество уборки дворов самими управкомпаниями можно жаловаться на «горячую линию» городского Управления ЖКХ: 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу – по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).

По вопросам вывоза мусора с контейнерных площадок следует обращаться в ООО «Биотехнологии» по телефонам абонентского отдела: +7(991)319-10-06; +7(901)141-84-82; +7(900)480-70-99.