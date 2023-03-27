Во Владимире умер Заслуженный работник физической культуры РФ Юрий Горбашов

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 73 году жизни скончался Заслуженный работник физической культы РФ Юрий Николаевич Горбашов.

14 лет он возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту. Юрий Николаевич стал инициатором проведения таких крупных спортивных мероприятий, как Спартакиады школьников, День бегуна, День лыжника, легкоатлетические эстафеты. Он стоял у истоков развития спортивных связей с городами-партнерами Владимира.

За время его работы построены хоккейные корты на внутридворовых территориях, были приняты в муниципальную собственность стадионы «Лыбедь» и «Металлист». Юрий Николаевич оказывал поддержку владимирским спортсменам, в том числе олимпийским чемпионам Николаю Андрианову, Анфисе Резцовой, Алексею Прокуророву, Павлу Кузнецову.

Прощание с Юрием Николаевичем Горбашовым состоится 28 марта в 9 часов в храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери (ул. Ломоносова, 17-а).