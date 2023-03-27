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НовостиОбщество27 марта 2023 11:58

Число отравившихся в ковровской пиццерии "То-То" выросло до 19 человек

Лабораторное исследование подтвердило сальмонеллез
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональным управлением Роспотребнадзора по состоянию на 27 марта выявлено 3 новых отравившихся в ковровской пиццерии "То-То". Таким образом, на настоящий момент выявлено 19 случаев заболеваний, в том числе 2 детей.

27 марта была получена информация о результатах лабораторного контроля больных, находящихся на лечении в стационаре Ковровской многопрофильной городской больницы №1, а также результаты бактериологических исследований персонала кафе пиццерии «То-То».

Лабораторным исследованием материалов подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от 3 заболевших, а также от трёх работников кафе: двух поваров и одного администратора.

Региональное управление Роспотребнадзора снова выехало в кафе для проведения дополнительного комплекса лабораторных исследований.

Напомним, что свою проверку организовал Следком по Владимирской области.