В Киржаче женам участников СВО дарят наборы для новорожденных

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Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения вместе с Центром защиты материнства «Мамин домик» реализуют проект "Корзина аиста".

Министерство социальной защиты сообщает,что в этом году наборы для новорожденных вручают женам военнослужащих – участников специальной военной операции. Это гигиенические средства, одежда, памперсы. Специалисты передают подарки с теплыми словами напутствия счастливого материнства.

К слову, наборы для всех новорожденных дарят во многих регионах. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области в течение нескольких лет поднимают вопрос о том, чтобы ввести данную меру и у нас в регионе. Однако лишних средств в бюджете на коробку для новорожденных до сих пор не нашлось.