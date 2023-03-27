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НовостиОбщество27 марта 2023 5:46

В Киржаче женам участников СВО дарят наборы для новорожденных

Стартовала акция "Корзина аиста"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения вместе с Центром защиты материнства «Мамин домик» реализуют проект "Корзина аиста".

Министерство социальной защиты сообщает,что в этом году наборы для новорожденных вручают женам военнослужащих – участников специальной военной операции. Это гигиенические средства, одежда, памперсы. Специалисты передают подарки с теплыми словами напутствия счастливого материнства.

К слову, наборы для всех новорожденных дарят во многих регионах. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области в течение нескольких лет поднимают вопрос о том, чтобы ввести данную меру и у нас в регионе. Однако лишних средств в бюджете на коробку для новорожденных до сих пор не нашлось.