Во Владимирской области 26 марта коронавирус диагностирован у 78 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 марта лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

18 случаев во Владимире, 11 - в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Александровском, по 3 - в Петушинском, Вязниковском и Камешковском районах, по 2 заболевших в Собинском, Меленковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Судогодском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 182971 случай заболевания (50642 сл. в г. Владимире, 19846 сл. в Муромском, 21700 сл. в Ковровском, 6503 сл. в Петушинском, 8787 сл. в Кольчугинском, 11191 сл. в Александровском, 7328 сл. в Юрьев-Польском, 16463 сл. в Гусь-Хрустальном, 1753 сл. в Судогодском, 3641 сл. в Собинском, 2058 сл. в г. Радужный, 5956 сл. в Киржачском, 4227 сл. в Камешковском, 3344 сл. в Гороховецком, 4659 сл. в Меленковском, 6156 сл. в Вязниковском, 6345 сл. в Суздальском, 2372 сл. в Селивановском).