Владимирскую мэрию обязали сделать освещение дороги у 39-й гимназии

Фото регионального ОНФ

Во время обследования улично-дорожной сети, проведённого прокуратурой совместно с сотрудниками ГИБДД, установлено, что на всем протяжении внутриквартальной дороги от ул. Василисина до д. 28-а по ул. Нижняя Дуброва, а также тротуара вдоль неё, полностью отсутствует стационарное электрическое освещение. При этом на территории расположены гимназия № 39, детский сад № 127 и № 110.

В администрацию города неоднократно поступали обращения владимирцев о ненадлежащем состоянии участка, указывалось на то, дети вынуждены добираться в осенне-зимнее время из образовательных учреждений в темноте, - отмечают в областной прокуратуре.

Также проблему поднимали члены регионального ОНФ.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира с требованием к администрации города в течение 6 месяцев оборудовать электрическое освещение указанной внутриквартальной дороги.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.