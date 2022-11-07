Во Владимире нашли самую темную улицу

Фото регионального отделения "Народного Фронта".

Общественники из владимирского отделения организации «Народный фронт» пытаются добиться от мэрии установки фонарей на дороге аж сразу к трем образовательным учреждениям Юго-Западного района города Владимира – одной школе и двум садикам.

К активистам обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают гимназию №39, а также садики №127 и №110. Им надоело, что детям приходится по вечерам ходить в кромешной темноте по участку дороги от улицы Нижняя Дуброва, 34 до улицы Василисина, 11. Дело в том, что здесь нет вообще ни одного фонаря. И тротуар освещается, по сути, только светом от освещения, установленного на территории школы и садиков, а также окнами окрестных домов. Спасает это не сильно.

«На дворе школы фонари работают, затем путь детей пролегает через темные улицы. Фонарей на данном участке нет, хотя большинство детей идут именно этим путем к остановкам автобусов, к своему дому. Дети вынуждены ходить с фонариками, но это ситуацию не решает. Непросто приходится и пожилым родственникам, которые встречают младшеклассников из школы», - возмущаются родители в письме.

Фото регионального отделения "Народного Фронта".

Активисты «Народного фронта» побывали на месте и убедились в обоснованности жалоб жителей. Они даже сняли видео, которое можно увидеть здесь. На нем прекрасно видно, что на протяжении более 400 метров, вдоль всей улицы путь детей к образовательным учреждениям проходит в полной темноте. Общественники даже в шутку назвали этот участок "самой темной" улицей города. Они пообщались с руководством школы и выяснили, что школьники учатся в две смены и к тому же посещают здесь дополнительные занятия после уроков. А затем идут домой по данному небезопасному маршруту.

- Мы обратились в администрацию города Владимира с просьбой установить на этом маршруте необходимые отсутствующие элементы. В соответствии с существующими нормативами на данном участке дороги должно быть установлено не менее 16 опор освещения. Их отсутствие подвергает опасности наших детей и создает криминогенную ситуацию в данном микрорайоне, - сказал эксперт регионального отделения «Народного фронта» во Владимирской области Алексей Мокеев.

Мы обратились в администрацию города Владимира с просьбой прокомментировать ситуацию. Нам обещали дать ответ по сложившейся проблеме в ближайшее время.