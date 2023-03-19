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НовостиОбщество19 марта 2023 13:02

Владимирцев просят не выходить на тонкий весенний лед

Толщина льда на водоемах области составляется от 15 до 40 сантиметров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального управления МЧС

фото с сайта регионального управления МЧС

Во Владимирской области установились плюсовые температуры воздуха, что способствует ослаблению ледового покрова на водоёмах. Выходить на тонкий весенний лёд опасно для жизни: можно провалиться и погибнуть.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, толщина льда на водоемах области - от 15 до 40 см, но если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.

Особенно внимательно следует следить за детьми. Не допускать и бесконтрольного нахождения вблизи водоёмов, объяснить им что игры на льду опасны для жизни. В соседних регионах уже зафиксированы трагические случаи провалов людей, в том числе детей, под лёд.

Сотрудники МЧС во взаимодействии с органами местного самоуправления усилили комплекс профилактических мероприятий на водоёмах. С начала 2023 года проведено 1615 профилактических бесед с населением, распространено 2010 памяток. В местах традиционного выхода на лёд рыбаков устанавливаются запрещающие аншлаги. Несанкционированный выход на лёд наказывается штрафом в размере от 800 до 4 тысяч рублей.