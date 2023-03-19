Телеканал "Союзмультфильма" покажет авторскую анимацию от киностудий регионов

кадр из мультфильма "Смешарики"

Авторскую короткометражную анимацию от разных киностудий России можно будет увидеть в эфире телеканала "Мультиландия" . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию "Союзмультфильм".

Авторов пригласили к сотрудничеству в ходе Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Фильмы с соответствующей возрастной маркировкой будут показывать в блоке из короткометражных картин "Мультики для мамы", который выходит на канале каждую пятницу в вечернее время.

Напомним, что "Суздальфест" проходит во Владимирской области с 15 по 19 марта. В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников.