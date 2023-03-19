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НовостиОбщество19 марта 2023 6:16

Телеканал "Союзмультфильма" покажет авторскую анимацию от киностудий регионов

Об этом стало известно на "Суздальфесте"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
кадр из мультфильма "Смешарики"

кадр из мультфильма "Смешарики"

Авторскую короткометражную анимацию от разных киностудий России можно будет увидеть в эфире телеканала "Мультиландия" . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию "Союзмультфильм".

Авторов пригласили к сотрудничеству в ходе Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Фильмы с соответствующей возрастной маркировкой будут показывать в блоке из короткометражных картин "Мультики для мамы", который выходит на канале каждую пятницу в вечернее время.

Напомним, что "Суздальфест" проходит во Владимирской области с 15 по 19 марта. В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников.