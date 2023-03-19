Фестиваль анимационного кино в Суздале побил рекорд по числу участников

Кадр из мультфильма "Финник"

Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале, который проходит в этом году с 15 по 19 марта – главное событие для всех деятелей этого вида искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации.

Традиционно внимание участников фестиваля приковано к конкурсной программе, в которую вошли самые новые авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы. В этом году на участие подано рекордное число заявок - 381 (в прошлом году - 359).

В конкурс отобрано 113 мультфильмов: 36 авторских короткометражных, 12 сериалов, 33 студенческие работы, 10 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 17 роликов в категории прикладной анимации. В связи с рекордным количеством поданных работ в категорию студенческой анимации (132 заявки) в этом году была сформирована отдельная внеконкурсная программа студенческих работ.

Судьба призов будет определяться решением двух экспертных комиссий. Объявление итогов голосования и вручение приза зрительских симпатий состоится 19 марта в Суздале, на торжественной церемонии подведения итогов смотра.