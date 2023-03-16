В Гусь-Хрустальном двое местных жителей использовали чужие банковские карты

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи Гусь-Хрустального завершили расследование уголовных дел в отношении 31 и 34-летних местных жителей. Мужчины обвиняются в краже с банковского счета.

По версии следствия, минувшей осенью 31-летний гусевчанин нашел на улице банковскую карту и не стал искать владельца, а отправился в магазины и совершил несколько покупок на 2000 рублей.

Таким же образом поступил 34-летний мужчина в декабре минувшего года. Карту он нашел на проезжей части и потратил 3000 рублей.

В скором времени оба уголовных дела рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд, куда они поступили с утвержденными обвинительными заключениями.