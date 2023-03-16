В Юрьев-Польском районе от схода снега с крыши детского сада пострадал ребенок

фото предоставлено областной прокуратурой

Прокуратура Юрьев-Польского района организовала проверку по факту схода снежной наледи с крыши детского сада в селе Ополье, в результате которого травмирована девочка, проходившая мимо вместе с матерью.

Как нам рассказал собственный источник в правоохранительных органах региона, девочка не являлась воспитанницей детского сада. Вместе со своей матерью она пошла к бабушке в библиотеку, которая находится в том же здании. У ребенка диагностировали перелом ноги и черепно-мозговую травму.

На место происшествия выезжала заместитель прокурора района Марина Смирнова. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц детского образовательного учреждения. Проверки своевременной очистки территорий и крыш от снега организованы во всех детских садах города и района.

Напомним, что это уже второй случай, произошедший на территории детского сада. В Гусь-Хрустальном обрушилась крыша веранды, внутри которой в это время находились дети. Пострадала девочка.