В Гусь-Хрустальном пострадал ребенок после обрушения крыши веранды в детском саду

Фото из группы "Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]" в ВК.

В детском саду №12 в городе Гусь-Хрустальный произошло ЧП - обрушилась крыша веранды на площадке одной из групп. Как сообщают гусевчане в группе "Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]", в результате происшествия пострадал ребенок, который сейчас находится в больнице.

О происшествии уже стало известно Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуре, которая организована проверка по факту обрушения прогулочной веранды. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, "предварительно причиной произошедшего стало скопление снега на крыше конструкции". В ходе проверки будет дан ответ о причинах произошедшего, а также будет дана оценка действий руководителей детского сада.

Также в прокуратуре сообщили, что проверки своевременной очистки территорий от снега организованы во всех детских садах города и района. Надо сказать, что такие проверки не мешало бы делать регулярно и по всей области. Многие жители региона, имеющие маленьких детей, часто пишут в социальных сетях, что дворники на территориях детских садов убирают от снега лишь дорожки на территории садов. Что касается площадок для прогулок и тем более крыш веранд, то ими, как правило, не занимаются. В лучшем случае, просят об уборке родителей.