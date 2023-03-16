Первый набор студентов в медвуз Владимира начнется в июне

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Во Владимире продолжается подготовка к открытию первого медвуза. В центре областной столицы идет ремонт здания, подрядчики уверяют, что успеют завершить работы к 1 сентября.

- Устав зарегистрирован, лицензия должна быть получена в июне. И в июне же будет объявлен набор абитуриентов. Планируется, что будет 100 бюджетных мест и порядка 70 внебюджетных. Также у ректора планы набрать до 100 человек ординаторов – это для тех, кто возвращается во Владимирскую область из Нижнего Новгорода, Иваново. Думаем об общежитиях для студентов-медиков. Пока будет предоставлено 50 мест под 1 курс. В планах, конечно, увеличить их количество: будет не менее 300, - рассказал на своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев.