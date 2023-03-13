Во Владимире продолжается подготовка к открытию первого медвуза

Фото Правительства Владимирской области.

В больницах Владимирской области сегодня не хватает 900 врачей с высшим образованием и 1,5 тысячи медиков среднего звена — фельдшеров, медсестер, лаборантов. Дефицит кадров возникает из-за отсутствия в регионе медицинского вуза. Будущие врачи уезжают учиться в соседние города — Иваново, Нижний Новгород, Москву и в большинстве случаев на малую родину не возвращаются.

Поэтому в сентябре прошлого года было подписано соглашение о создание медвуза с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Свои двери для студентов новое учреждение откроет уже в этом году.

Ремонт кипит

Медицинский вуз расположится в четырехэтажном здании бывшего Института искусств и художественного образования ВлГУ на Октябрьском проспекте, 3.

Зданию площадью около 3,6 тысячи квадратных метров требуется капитальный ремонт, в том числе - замена систем отопления и электроснабжения, организация приточной вентиляции и противопожарной системы, а также замена кровли и косметический ремонт аудиторий. Также необходим и косметический ремонт фасада. Отдельно будет разработан проект создания наружного лифта.

Сейчас строители начали ремонт на четвертом и третьем этажах, где вопросы с планировкой и ходом работ уже согласованы. В аудиториях и коридорах снят пол, обновляются стены и потолки. Начали ремонт в актовом зале. Кроме того, найдены помещения под общежития, теперь их предстоит привести в порядок. Места в них готовы предоставить 50 иногородним студентам.

Фото Правительства Владимирской области.

В качестве площадки для занятий по физкультуре был выбран спорткомплекс «Торпедо». Его директор Евгений Дурнев пообещал предоставить не только стадион, но и крытые помещения - зал для пилатеса, тренажерный зал, в зимнее время — каток, который залили в этом году.

Учебные центры по всему городу

Ни один университет не может развиваться без тесного сотрудничества с лечебными учреждениями.

- Работы по подготовке помещений начнутся на базах владимирских больниц, где студенты будут получать знания на практике. Учебные лаборатории будут открыты с лучшим учебным оборудованием, в том числе для различных научных исследований, - поясняет Юлия Арсенина, директор ГБУЗ ВО «МИАЦ». - Помещения для организации учебного процесса на клинических площадках будут находиться по всему городу.

В учебном центре на базе городской поликлиники №2 будут готовить специалистов по профилю общая врачебная практика. Читать им лекции будут терапевты, эндокринологи и кардиологи учреждения.

Учебные лаборатории, в том числе для различных научных исследований, предоставят Фтизиопульманологический центр и судмедэксперты. Учебные центры для ординатуры по психиатрии расположатся на базе Областной психиатрической больницы №2. В Пиганово планируется преподавание травматологии-ортопедии, начиная с ординатуры в следующем учебном году. В ОДКБ будут читать курс по детским болезням в рамках педиатрии. В «Красном кресте» планируется ординатура по хирургии, травматологии, анестезиологии реанимации и экстренной гинекологии.

На базе клиники «Оптикстайл» будет располагаться ординатура по офтальмологии.

Помещения и лекционные классы, где студенты будут получать знания на практике, также предоставят ОКБ, онкодиспансер, четвертая и пятая больницы и областной перинатальный центр.

А кто учить будет?

70 врачей из Владимирской области прошли специальные курсы по подготовке к преподаванию в медицинском вузе. И.о. главврача областного фтизиопульманологического центра Елена Дюжик первой получила сертификат об обучении от проректора ПИМУ.

Читать медикам историю, философию, физику, математику будут преподаватели Владимирского госуниверситета — сейчас идет работа над учебным планом.

Фото Правительства Владимирской области.

Напомним, по предварительным расчетам общая предельная численность обучающихся составит около 1300 человек. В филиале будут открыты лечебный факультет (100 бюджетных мест с возможностью открытия еще 50 внебюджетных), а также ординатура по 12 специальностям. Прием студентов на лечебный факультет начнется уже 20 июня.

Поскольку Министерство образования дает квоты на два года вперед, то уже в 2022 году, получая квоты на ординатуру и на специалитет на 2024 год, руководство ПИМУ заложило возможность передачи части объемов под Владимирский филиал. А это значит, что у региона будет возможность обучать собственных целевиков – тех, кто потом точно придет на работу в больницы области.