Попытка №3: во Владимирской области можно будет выучиться на врача

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В больницах Владимирской области сегодня не хватает 900 врачей с высшим образованием и 1,5 тысячи медиков среднего звена — фельдшеров, медсестер, лаборантов. Дефицит кадров возникает из-за отсутствия в регионе медицинского вуза. Будущие врачи уезжают учиться в соседние города — Иваново, Нижний Новгород, Москву и в большинстве случаев на малую родину не возвращаются.

Вопрос о создании медицинского вуза в области поднимался еще в 2015 году при Светлане Орловой. Потом эстафету подхватил Владимир Сипягин. И вот уже третий глава региона, Александр Авдеев, заявил о необходимости образовательного учреждения. И, кажется, на этот раз это не просто слова. По крайней мере, инициативу поддержали в Министерстве здравоохранения, чего раньше не было.

Кроме того, врио губернатора уже подписал соглашение о создание медицинского вуза и дорожную карту с ректором Приволжского исследовательского медицинского университета Николаем Карякиным.

- Наш вуз сотрудничает с Владимирской областью с 2014 года. Сначала это было оказание помощи пациентам, потом усилилась работа по постдипломному образованию. Сейчас больше 300 жителей региона являются студентами нашего университета. И ординаторы, которых мы выпустили этим летом, сообщили, что уже нашли работу в больницах региона, - отметил Николай Карякин.

«Лечебное дело» в приоритете

Медицинский вуз должен принять первых студентов уже в следующем году. На первом этапе планируется открыть сто бюджетных мест по самому востребованному направлению «Лечебное дело» и потом, по мере развития университета, открывать узкие направления.

- Со временем, если мы увидим, что у нас есть бюджетная и финансовая возможность, то будем заинтересованы в развитии других факультетов и кафедр, которые бы готовили специалистов по узким специальностям. Важно закрывать те востребованные ниши, которые возникают в нашей системе здравоохранения, - подчеркнул Александр Авдеев.

При этом это будет полноценный филиал с шестилетним курсом обучения, ординатурой и дополнительным образованием для практикующих врачей.

Учить в вузе будут преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета, а также практикующие врачи 33 региона. На сегодняшний день поступило большее ста резюме от владимирских специалистов.

Николай Карякин и Александр Авдеев подписывают соглашение. Фото: Виктория СУХОВА

- Практикующие врачи получат возможность внешнего совмещения, но для этого их надо подготовить. Каждый из них должен иметь повышение квалификации по педагогике, погрузиться в методический материал согласно кафедрам, на которых они планируют работать. Кто-то приедет к нам на стажировку, и мы разместим таких специалистов в гостинице, которую купили в этом году. Наша задача — подготовить квалифицированные кадры, - рассказал Николай Карякин.

Кроме того, планируется сотрудничество с ВлГУ, преподаватели которого смогут обучать общим дисциплинам.

Медики вместо художников

Новое образовательное учреждение расположится в здании бывшего Института искусств и художественного образования ВлГУ (Октябрьский проспект, 3), которое занимает площадь 3,6 тысяч квадратных метров.

Зданию требуется капитальный ремонт, который включает в себя замену систем отопления и электроснабжения, организацию приточной вентиляции и противопожарной системы, а также замену кровли и косметический ремонт аудиторий. Плюс нужно привести в порядок фасад будущего медицинского вуза.

Базу Института искусств ВлГУ планируют перевести в седьмой корпус, а городская администрация пообещала найти помещение для общежития студентам-медикам.

Ректор ПИМУ Николай Карякин побывал в здании будущего вуза и увиденным остался доволен. Он отметил, что через шесть лет на специалитете будут учиться около тысячи студентов и около 300 ординаторов.