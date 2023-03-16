Во Владимирской области 16 марта коронавирус подтвержден у 84 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 марта лабораторно подтверждено 84 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

20 случаев во Владимире, 13 - в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Суздальском, по 4 заболевших в Кольчугинском и Александровском районах, 3 случая в Петушинском и Камешковском районах, 2 - в Киржачском, по 1 заболевшему в Судогодском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 182191 случай заболевания (50451 сл. в г. Владимире, 19746 сл. в Муромском, 21607 сл. в Ковровском, 6466 сл. в Петушинском, 8753 сл. в Кольчугинском, 11152 сл. в Александровском, 7311 сл. в Юрьев-Польском, 16359 сл. в Гусь-Хрустальном, 1748 сл. в Судогодском, 3626 сл. в Собинском, 2045 сл. в г. Радужный, 5938 сл. в Киржачском, 4203 сл. в Камешковском, 3337 сл. в Гороховецком, 4643 сл. в Меленковском, 6131 сл. в Вязниковском, 6315 сл. в Суздальском, 2360 сл. в Селивановском).