Во Владимире рассмотрят варианты обхода хлебокомбината при строительстве моста через Клязьму

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15 марта на пресс-конференции губернатора Александра Авдеева спросили о строительстве моста через Клязьму. В частности, является ли вариант у хлебокомбината единственным. Напомним, что сотрудники предприятия просили учесть санитарно-защитную зону для производственной площадки, а также продумать схему заезда. Он может оказаться затруднен в связи с переносом коммуникаций.

- Место строительства моста сейчас активно обсуждается. В районе Хлебозавода – первый вариант. Мост при этом выходит на микрорайоны Коммунар-Ладога. Но есть существенный перепад высот и охранная зона в пойме реки. Это нужно учитывать. Прорабатываем альтернативные коридоры. В областном бюджете уже заложено порядка 120 миллионов рублей на проектные работы. Наша задача – в ближайшие 3–5 лет подготовить проект. Как только будут определены 3–5 возможных вариантов расположения моста, обязательно обсудим их с общественностью. Нужно найти компромисс, - подчеркнул глава региона.