Владимирцы предложили «сместить» второй мост через Клязьму в сторону Доброго

Дорога будет начинаться от этого района. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В течение второй половины февраля мэрия Владимира принимала предложения по проекту возведения дороги от площади Фрунзе до шоссе «Ладога-Лунево» со вторым мостом через Клязьму.

Только Рахманов Перевоз

Пожалуй, одним из самых существенных предложений от жителей стал вопрос о возможности организовать «прямое транспортное сообщение Фрунзенского и Ленинского районов с заклязьминскими дорогами без заезда в Октябрьский район города». Если говорить простыми словами, то предлагается переместить трассу в Доброе. Именно там многие автомобилисты хотели бы видеть второй мост через Клязьму.

- Проведя предпроектный анализ территории с учетом сложившейся застройки, рельефа и охранных зон памятников ЮНЕСКО, выбран оптимальный вариант прохождения автомобильной дороги, - ответили в горадминистрации Владимира, добавив, что мост в районе поселка Рахманов Перевоз запланирован всеми официальными документами.

Резюмируя, власти дали понять, ни в Добром, ни в ином месте второй мост уже не появится, так что придется принять это, как должное.

А еще граждан интересовал ответ на вопрос о том, как будет задействована трасса по Судогодскому шоссе до поселка Заклязьменский, однако власти заметили, что трасса предусмотрена только до дороги на Лунево, а по Судогодскому шоссе дорога вовсе не предусмотрена (хотя в названии проекта шоссе фигурирует).

«Вопрос логистики»

Весьма серьезными стали предложения, поступившие от АО «Владимирский хлебокомбинат», который может стать ближайшим соседом новой трассы. Ознакомившись с проектом планировки, руководство предприятия вынесло на обсуждения сразу два вопроса. Первым стала вполне справедливая просьба учесть санитарно-защитную зону для производственной площадки.

- Существуют определенные требования по санитарно-защитным зонам, поэтому данный вопрос следует изучать. В рамках проекта необходимо дополнять исследования на предмет оценки выбросов возводимого объекта и последующее их влияние на работу пищевого предприятия, - объяснила представитель пресс-службы АО «Владимирский хлебокомбинат» Марина Киселева.

Второе предложение касается заезда на комбинат транспорта. Он может оказаться затруднен в связи с переносом коммуникаций. В частности, в границах подлежащего изъятию участка расположена газовая сеть, круглосуточно питающая производство. Эту сеть придется переносить. К тому же, на проектируемом участке расположены вспомогательные здания и сооружения, которые постоянно используют для погрузки и разгрузки.

- Площадь территории и так мала, а в случае изъятия ее части при одновременном выезде двух фур или муковозов они просто не смогут разъехаться. А если в этот же момент будет производиться загрузка на эстакадах, крупногабаритный транспорт не проедет на территорию, - объяснила Марина Киселева.

Для понимания ситуации — ежесуточно на территорию Владимирского хлебокомбината в среднем въезжает до 86 крупногабаритных машин и около 727 «Газелей»-хлебовозов, которые развозят продукты в магазины, школы, детские сады, больницы и интернаты — всего в 569 социальных учреждений. Если возникнет затор или путаница, это может привести к задержкам в поставках.

«Позицию услышали»

- Но главная наша позиция в том, что мы действительно за развитие инфраструктуры и строительство новых дорог, которые безусловно нужны городу. Другой вопрос, что могут возникнуть затруднения внутренней логистики, - говорят на заводе.

В мэрии заверили, что замечания комбината услышали и абсолютно ничего критичного в них не видят.

- В створ нового объекта действительно попадает около шести соток земли, принадлежащей Владимирскому хлебокомбинату. Это абсолютно нормальная история, и в процессе проектирования будет произведена оценка участка и находящихся на нем объектов, после чего будут сделаны необходимые компенсации. Мы всегда приходим к соглашению с собственниками, если того требует необходимость, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Впрочем, в мэрии добавили, что пока ни о каких сроках строительства речь еще не ведется, да и сам проект может претерпеть изменения.