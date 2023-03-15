Александр Авдеев анонсировал серьезные уголовные дела по строительству ЖК "Дуброва парк-2"

фото дольщиков пятого корпуса ЖК "Дуброва парк-2"

15 марта губернатор Александр Авдеев провел пресс-конференцию. Ему задали вопрос о дольщиках ЖК "Дуброва парк-2".

Губернатор напомнил, как он настаивал на передаче проблемных домов Фонду развития территорий в 2022 году, но люди были против. А те, кто не отказался, получил хорошую компенсацию - по 80 тысяч рублей за квадрат. А сейчас средств у Фонда нет, у регионального Правительства - тоже. На достройку объектов необходим миллиард рублей.

- Мы, наверное, подадим апелляцию (на решение суда об отказе банкротства компании «Интерстройвладимир» - авт.), но будут серьезные уголовные дела. И в рамках уголовных дел будет решаться вопрос с достройкой домов. Когда у нас не останется никакого выбора, мы, конечно, будем что-то предпринимать, но пока не знаем что, - признался Александр Авдеев.

Напомним, что застройщик Игорь Другов предлагает дольщикам доплатить по 8 тысяч рублей за квадратный метр, иначе он будет строить дома еще лет пять. Однако люди не хотят и не могут внести еще полмиллиона рублей. Большинство хотят, чтобы застройщика признали банкротом.