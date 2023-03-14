В Вязниках геймер-«танкист» украл у родственника 10 тысяч рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 13 марта Вязниковским городском судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвинявшегося в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что вязниковец с 15 ноября по 3 декабря минувшего года играл на домашнем компьютере в известную игру «World of Tanks» («Мир танков»). А для покупки различных виртуальных улучшений он воспользовался банковской картой родственника, с которой потратил 10 тысяч 224 рубля.

С учетом раскаяния, признания вины, явки с повинной, активной помощи следствию и полного возмещения ущерба, суд приговорил любителя компьютерной игры к штрафу в 20 тысяч рублей с рассрочкой на четыре месяца.

Приговор в законную силу не вступил.