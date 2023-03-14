Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили фотографию из архива академика Лихачёва

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Уникальный снимок в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передала внучка Дмитрия Сергеевича Лихачева, известный тележурналист Зинаида Курбатова. На снимке – выдающийся учёный Николай Николаевич Воронин, уроженец города Владимира, специалист по древнерусскому зодчеству, археолог, внёсший огромный вклад в сохранение древних памятников Владимирской земли. На обороте фотографии надпись: «Самому дорогому Дмитрию Сергеевичу на память о пожизненном друге старом без кавычек. Н. Воронин».

Дмитрий Сергеевич и Николай Николаевич дружили многие годы, оба были подвижниками изучения и сбережения исторического и культурного наследия древней Руси. Познакомились учёные в конце 1930-х, когда началась работа над «Историей культуры древней Руси», которой руководил наш земляк. Наверняка Лихачёв и Воронин видели друг друга и раньше - оба учились в Ленинградском университете, только на разных факультетах: Дмитрий Сергеевич на Этнолого-лингвистическом, а Николай Николаевич на Общественно-педагогическом. Но совместная деятельность, а потом и дружба возникли именно с «Истории культуры…».

«Эту фотографию мой дедушка академик Лихачёв хранил в папке с самыми дорогими и ценными для него материалами, такими, как блокадные карточки и пропуск в Соловецкий лагерь. С радостью передаю этот снимок в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику», - сказала Зинаида Курбатова.