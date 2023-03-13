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НовостиОбщество13 марта 2023 8:58

Во Владимире приостановили суд по закрытию приюта "Валента"

К рассмотрению вернутся 28 апреля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Фрунзенском районном суде состоялось очередное заседание по иску о прекращении деятельности приюта для бездомных животных «Валента».

По ходатайству «Валенты» по делу назначена комплексная экспертиза. Эксперту предстоит ответить на вопросы: соответствует ли приют для животных требованиям СНиП, градостроительных, строительных норм и правил, а также создает ли негативное воздействие содержание и выгул собак на земельном участке, а также вблизи железнодорожных путей на среду обитания и условия жизнедеятельности, санитарно-эпидемиологическую обстановку жительницы близлежащего к приюту дома, в частности на предмет шумового загрязнения, распространения неприятных запахов, загрязнения почвы продуктами жизнедеятельности животных.

Производство по делу приостановлено до 28 апреля.