Водитель катка, задавивший бригадира в Коврове, примирился с потерпевшими

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В Ковровском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина республики Армения, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 14 ноября 2022 года мужчина прибыл в Ковров вместе с рабочей бригадой ООО «Р-С», возглавляемой бригадиром, для строительных работ на участке автомобильной дороги от ул.Социалистическая до ул.Свердлова.

15 ноября обвиняемый, имеющий навыки управления специальной-техникой - катком, но не имеющий удостоверения тракториста-машиниста, был допущен бригадиром к управлению катком для производства работ по укатке асфальтного покрытия дороги. В момент движения задним ходом, не подав предупредительного звукового сигнала о движении назад, и не убедившись в отсутствии на пути движения катка работников и иных лиц, наехал на бригадира. Тот скончался на месте.

На судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку последний полностью возместил ущерб, принёс извинения, претензий со стороны потерпевшего к нему нет, привлекать обвиняемого к уголовной ответственности не желает. Однако государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.

Но суд принял решение уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон.