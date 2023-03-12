Во Владимире на улице Большой Московской легковая машина сбила женщину

Фото: скриншот с видео группы "Владимирские автомобилисты" соцсети "Вконтакте"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 11 марта в 01.30 в районе дома №19 по улице Большая Московская, рядом с «Торговыми рядами», 43-летний водитель автомобиля «Хендай», двигавшийся в сторону улицы Дворянская, сбил женщину 1980 года рождения, которая оказалась на проезжей части дороги.

К счастью, женщина осталась жива. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла ее в больницу. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.