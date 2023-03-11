Во Владимирской области ожидается резкое потепление

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации, предоставленной Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 12 марта минимальная температура воздуха повысится на 10-15 градусов по сравнению с тем, что было прошлой ночью. Днем 12 марта средняя температура воздуха также прогнозируется на 5 градусов выше по сравнению с 11 марта.

Местами по области ожидается выпадение сильного мокрого снега с дождем. Также со второй половины ночи 12 марта может усилится юго-западный ветер, который подует со скоростью 15-18 метров в секунду.

В связи с такой погодой сотрудники регионального ГУ МЧС просят владимирцев быть внимательнее и осторожнее. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».