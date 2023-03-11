Во Владимире открылась выставка посвященная созданию Владимирской губернии

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, 10 марта в Госархиве региона торжественно открылась историко-документальная выставка, посвященная 245-летию Владимирской губернии.

Ее открытие пришлось как раз на День работников архивов. Экспозиция, представленная для всех желающих, показывает редкие документы, включая карты Владимирской губернии XVIII венка и документы об истории создания суздальского герба.

Как рассказала директор Госархива Владимирской области Наталья Максимова, представлены здесь и документы Романа Воронцова, который известен тем, что лично объехал губернию, разделил ее на уезды и представил материалы императрице. Также он создал учреждения, которые существовали до 1918 года.

Выставка будет открыта для всех желающих с 13 марта по 29 сентября текущего года. Посетить ее можно совершенно бесплатно, но по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (4922) 53-16-54