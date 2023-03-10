В марте изменится расписание поездов между Ковровом, Селиваново и Муромом

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 20 марта в график движения пригородных поездов на линии «Ковров-Волосатая-Селиваново-Муром» внесены изменения.

Так, поезд №6463 «Волосатая — Ковров-1» будет следовать таким расписанием:

Отправление со станции Волосатая в 04.34, Оп 67 км 04.40,5-04.41, Оп 72 км 04.46,5-04.47, Восход 04.51,5-04.52, Платформа 80 км 04.59,5-05.00, Эсино 05.05,5-05.06, Платформа 89 км 05.11,5-05.12, Оп 92 км 05.15,5-05.16, Ковров-груз. 05.24,5-05.25, Оп 102 км 05.30,5-05.31, Пост 107 Км 05.37,5-05.38, Ковров-1 прибытие05.45;

поезд № 6466 «Ковров 1 – Селиваново»:

Отправление со станции Ковров-1 в 07.30, Пост 107 Км 07.37,5-07.38, Оп 102 км 07.44,5-07.45, Ковров-груз. 07.49,5-07.50, Оп 92 км 07.57,5-07.58, Платформа 89 км 08.02,5-08.03, Эсино 08.08,5-08.09, Платформа 80 км 08.14,5-08.15, Восход 08.23,5-08.24, Оп 72 км 08.27,5-08.28, Оп 67 км 08.33,5-08.34, Волосатая 08.41-08.42, Оп 55 км 08.47,5-08.48, Селиваново прибытие 08.56;

поезд № 6474 сообщением Селиваново – Муром 1:

Отправление из Селиваново в 08.57, Высоково 09.03,5-09.04, Оп 34 км 09.10,5-09.11, Платформа 32 км 09.14,5-09.15, Безлесная 09.19,5-09.20, Сусановская 09.25,5-09.26, Бурцевская 09.32,5-09.33, Разъезд 15 км 09.36,5-09.37, Платформа 10 км 09.42,5-09.43, Стройдеталь 09.48,5-09.49, Муром 1 прибытие 10.00.