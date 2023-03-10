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НовостиОбщество10 марта 2023 5:35

Владимирцев спросят, нужно ли переименовывать Октябрьский проспект

Его предлагают назвать в честь Александра Невского
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с яндекс панорама

Фото с яндекс панорама

Недавно во Владимире состоялось заседание топонимической комиссии. Участники решали ряд вопросов, в том числе - переименование улицы Усти-на-Лабе и Октябрьского проспекта.

Инициатива переименования Октябрьского проспекта в проспект Александра Невского принадлежит членам владимирского регионального отделения партии «Родина». Они предлагают увековечить имя прославленного владимирского князя, а также отметить 800-летний юбилей Невского.

Участники заседания затребовали ряд документов, предложили выбрать источник финансирования, а также сошлись на том, что необходимо узнать мнение жителей проспекта - и только после этого принимать решение.